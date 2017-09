Die Bilder der Woche

Das Sortiment an Biere scheint immer grösser zu werden. Allein in der Schweiz gibt es 828 aktive Brauereien. Sucht man bei Wikipedia nach «Biersorte», werden 85 Seiten angezeigt. Von A wie Abteibier, ein in belgischen Klöstern hergestelltes obergäriges Bier, bis zu Z wie Zwickelbier, ein ungefiltertes, naturtrübes Bier. All diese Biersorten grenzen sich durch eine bestimmte Eigenschaft wie Brauart, Farbe, Zutaten, Alkoholgehalt, Haltbarkeit und Geschmack voneinander ab.

01 | Das Sortiment an Biere scheint immer grösser zu werden. Allein in der Schweiz gibt es 828 aktive Brauereien. Sucht man bei Wikipedia nach «Biersorte», werden 85 Seiten angezeigt. Von A wie Abteibier, ein in belgischen Klöstern hergestelltes obergäriges Bier, bis zu Z wie Zwickelbier, ein ungefiltertes, naturtrübes Bier. All diese Biersorten grenzen sich durch eine bestimmte Eigenschaft wie Brauart, Farbe, Zutaten, Alkoholgehalt, Haltbarkeit und Geschmack voneinander ab.