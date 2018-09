Am 28. März 2011 bezwang der französische Freikletterer Alain Robert, der seit 1994 an Hochhäusern hochklettert, den Burj Khalifa. Mehr als sechs Stunden war er unterwegs. Normalerweise klettert Robert ohne Sicherung. Bei der Burj-Khalifa-Aktion galten aber strenge Auflagen, die ihn dazu zwangen, sich mit einem Seil abzusichern.

