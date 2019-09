Das erste Mal, als das Gebiet in Roswell grössere Aufmerksamkeit erlangte, war 1947. Damals behaupteten Augenzeugen, sie sähen fliegende Untertassen herumschwirren. Seit da bis zum heutigen Zeitpunkt gab es Dutzende von Verschwörungstheorien, was genau in diesem militärischen Sperrgebiet vor sich geht.

02 | Das erste Mal, als das Gebiet in Roswell grössere Aufmerksamkeit erlangte, war 1947. Damals behaupteten Augenzeugen, sie sähen fliegende Untertassen herumschwirren. Seit da bis zum heutigen Zeitpunkt gab es Dutzende von Verschwörungstheorien, was genau in diesem militärischen Sperrgebiet vor sich geht.