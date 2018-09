33'000 Big Macs: Sie kennen sicherlich den mittlerweile vielbeachteten Big-Mac-Index, bei dem der Preis des Burgers als Indikator für die Kaufkraft verschiedener Währungen steht. In der Schweiz zahlt man im internationalen Vergleich am meisten für den Big Mac. Mit dem Ruhegehalt eines Bundesrats können Sie sich 33'000 des «teuren» Burgers kaufen.

01 | 33'000 Big Macs: Sie kennen sicherlich den mittlerweile vielbeachteten Big-Mac-Index, bei dem der Preis des Burgers als Indikator für die Kaufkraft verschiedener Währungen steht. In der Schweiz zahlt man im internationalen Vergleich am meisten für den Big Mac. Mit dem Ruhegehalt eines Bundesrats können Sie sich 33'000 des «teuren» Burgers kaufen.

02 | 506 FuW-Jahresabos: Das schönste am Ruhestand ist wohl, dass man endlich wieder Zeit hat. Zum Beispiel, um Zeitung zu lesen. Für 220'000 Fr. können Sie sich (und Ihren 505 engsten Freunden) ein FuW-Jahresabo finanzieren.

03 | 130 Iphone XS Max (512 GB): Es ist wieder so weit: Die Weihnachtszeit naht. Und was steht zuoberst auf der Wunschliste der Enkel? Natürlich das neuste Iphone. Mit der jährlichen Pension eines Bundesrats könnten Sie ganze 130 Exemplare des Iphone XS Max mit 512 GB Speicher verschenken.

04 | 34 1.-Klasse-GA: Während der Amtszeit muss sich ein Bundesrat keine Gedanken um ein Generalabonnement der SBB machen. Das GA wird nebst Repräsentations- und einem Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt. Nach der aktiven Zeit könnte man mit den 220'000 Fr. noch 34 Jahre lang in der ersten Klasse weiterfahren.