02 | Mit der Hitze kommt Roger Federer gut zurecht – so scheint es zumindest. Denn das neue Jahr ist noch nicht alt und Roger Federer schreibt munter weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Am Sonntag steht er gegen den Kroaten Marin Cilic in seinem 30. Grand-Slam-Finale. Dabei kann der Baselbieter zu seinem vielleicht zwanzigsten Titel aufschlagen, gleichzeitig wäre es der sechste Triumph in Down Under. Bei einem Sieg rückt auch der erste Platz in der ATP-Weltrangliste in greifbare Nähe. Es wären nur noch 105 Punkte, die er hinter dem Spanier und ewigen Rivalen Rafael Nadal läge.

Im Finalspiel der Frauen treffen am Samstag Caroline Wozniacki und Simona Halep aufeinander. Ein Sieg ist für beide gleichbedeutend mit ihrem ersten Grand-Slam-Triumph.