Die Bilder der Woche

01 | Tausende Menschen demonstrierten am 3. Oktober in der Innenstadt von Barcelona gegen die Konfiszierung von Wahlurnen sowie die Anklagen gegen unbewaffnete Zivilisten während des Unabhängigkeitsreferendums vom vergangenen Sonntag. Das spanische Verfassungsgericht hat die Abstimmung über die Abspaltung Kataloniens für illegal erklärt. Die Frau im Vordergrund des Bildes verleiht ihrer Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung Ausdruck, indem sie eine katalanische Unabhängigkeitsflagge mit sich trägt.

02 | In den sonst belebten Markthallen des Mercat de la Boqueria kehrte am 3. Oktober eine unheimliche Ruhe ein. Die Gewerkschaften CGT, IAC, COS und CSC riefen nur zwei Tage nach dem Referendum zum Generalstreik auf. Den Gewerkschaften zufolge erfreut sich der Streik der Seperatisten insbesondere in der Transportindustrie, im Verkaufssektor und in der Landwirtschaft einer grossen Unterstützung.

03 | Die politischen Unabhängigkeitskämpfer erinnern gerne an das schottische Referendum. Kataloniens Referendum kann man aber nur schlecht mit dem Unabhängigkeitsreferendum der Schotten aus dem Jahr 2014 vergleichen. Denn in Schottland fand der Urnengang im Einvernehmen der Regierung in London statt.

04 | Der Konflikt um die nach Unabhängigkeit strebende spanische Region Katalonien zieht immer weitere Kreise. Auch der Bankensektor zieht nun Konsequenzen aus der unsicheren Lage: Die spanische Bank Sabadell will einem Medienbericht zufolge wegen der Katalonienkrise ihren juristischen Sitz verlegen. Das Kreditinstitut peile als neuen Standort die spanische Hafenstadt Alicante an der Costa Blanca an.