01 | Ein Nacktfoto von Marilyn, aber fast kein Geld: Mit dem «Playboy» startete Hugh Hefner aus dem Nichts. Schon in seinen Collegezeiten wollte Hefner ein eigenes Magazin machen. Gehindert hat ihn der Mangel an Geld. Über Wasser hielt ihn zunächst sein Job als Werbetexter beim «Esquire»-Magazin, einem der führenden Pin-up-Zeitschriften. Als «Esquire» von Chicago nach New York umzog, war der entscheidende Moment für Hefner gekommen. Hefner kratzte sein ganzes Geld zusammen und kaufte sich die Veröffentlichungsrechte an den Fotos von Marilyn Monroe, die noch vor ihrem Durchbruch in Hollywood entstanden. Vom Cover der ersten Ausgabe winkte also ein absoluter Superstar, und schon nach wenigen Tagen ahnte Hefner, dass der Traum vom Riesenerfolg des eigenen Magazins wahr wird.

02 | Wussten Sie, dass Hugh Hefner das Hollywood-Zeichen gerettet hat?

Der weltberühmte Hollywood-Schriftzug wurde von Hefner ganze zwei Mal vor dem Verfall gerettet. Dazu schmiss er in den Siebzigerjahren eine grosse Spendengala in der Playboy Mansion. Auf dem Bild sieht man ihn während der Party mit den Schauspielerinnen Vivian Blaine (link) und Rita Hayworth. Seither besitzt er den Buchstaben Y des Schriftzugs in den Hollywood Hills. 2010 investierte er erneut in die Restauration – ganze 900'000 $.

03 | Egal ob Rockstars, Sportgrössen oder Showbiz-Promis – an den legendären Partys in Hefners Playboy Mansion gaben sich bekannte Namen reihenweise die Klinke in die Hand. Dabei besonders begehrt: ein Abstecher in die sagenumwobene Lustgrotte, wo die Spielchen ziemlich schmutzig werden konnten – zeitweise mehr, als den Teilnehmern lieb war: 2011 mussten sich wegen eines mit Legionellen verunreinigten Pools über hundert Partybesucher in ärztliche Behandlung begeben.

Anfang der Siebzigerjahre von Hefner übernommen, diente die 29-Zimmer-Villa sowohl dem Playboy-Herausgeber als auch seinen diversen Gespielinnen als Wohnsitz. Letztes Jahr wurde das Anwesen für 100 Mio. $ an den Milliarden-Erben Daren Metropoulos weiterverkauft. Freilich unter der Bedingung, Hefner lebenslanges Wohnrecht zu gewähren.

04 | Mitte der 2000er-Jahre liess sich Hefner von seinen drei Freundinnen für die Reality-Show «Girls of the Playboy Mansion» begleiten. In den fünf Staffeln nahmen Hefners Freundinnen Holly Madison, Bridget Marquardt und Kendra Wilkinson (von links) den Zuschauer mit in die sonst so strikt verschlossenen Schlafgemächer der Playboy-Mansion. Die Bunnys, die in der Mansion wohnten, durften keine Drogen nehmen. Sie wurden rausgeschmissen, falls sie die Regel brachen. Ausserdem mussten sie um 21 Uhr zu Hause sein – ausser die Mädchen waren mit Hugh Hefner unterwegs.