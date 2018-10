Die Bilder der Woche

01 | FuW ist gerade ein Jahr jung, als der «Wall Street Crash of 1929» die Weltwirtschaft erschüttert. Der Kollaps beginnt am 24. Oktober, dem Black Thursday – tags darauf berichtet FuW – und dauert bis zum Black Tuesday am 29. Oktober.

02 | Zur Vollansicht » Nazi-Deutschland ist gar nicht kriegsfähig, glaubt FuW am 24. August 1939. Ein Irrtum, leider. Vielleicht geboren aus der Angst des neutralen Kleinstaats, der eingeklemmt ist zwischen dem aggressiven Dritten Reich und dessen Verbündetem, Mussolinis Italien. Am 1. September schon überfallt die Wehrmacht Polen. Sie kapituliert erst am 8. Mai 1945.

03 | Wegen der Kriegsmobilmachung fällt die Ausgabe vom 4. September 1939 aus. In FuW vom 6. September meldet sich die Redaktion wieder auf Posten, und das Blatt erscheint wieder regelmässig.

04 | Zur Vollansicht » Der «Nixon-Schock» erschüttert die Welt im Sommer 1971. Am 18. August berichtet FuW über die wirtschafts- und währungspolitischen Massnahmen, die das Weisse Haus ohne jede Rücksprache mit anderen Staaten verordnet.

05 | Zur Vollansicht » Besonders epochal ist die Aufhebung der Dollarkonvertibilität in Gold, die über die Schliessung des Goldfensters bei der amerikanischen Notenbank Fed vollzogen wird. Damit ist das Bretton-Woods-System fester Wechselkurse beendet. Dazu kommen die Fixierung von Löhnen und Preisen im Inland sowie die Verhängung eines Einfuhrzolls von 10% auf Importen. Der ökonomische folgt übrigens nur einen Monat auf den geostrategischen Schock: Mitte Juli nimmt Richard Nixon diplomatische Beziehungen zu Peking auf.

06 | Die «Chiasso-Affäre» beschäftigt FuW am 16. April 1977 (und später natürlich noch oft). Die Leitung der Filiale Chiasso der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt hatte über Jahre hinweg Kundengelder in Milliardenhöhe über eine eigens zu diesem Zweck gegründete liechtensteinische Finanzgesellschaft besonders in italienische Beteiligungen investiert und in Form von Krediten an zweifelhafte Adressen weitergegeben.

07 | Doch die Transaktionen erscheinen in den Büchern der SKA ebenso wenig wie die von der Bank erteilten Bürgschaften für die Engagements der Gesellschaft aus Liechtenstein. Schliesslich muss die SKA bekanntgeben, dass sie in Chiasso ein Problem hat – das die Bank in der Folge in ihren Grundfesten erschüttern wird.

08 | Am 14. Mai 1983 schreibt FuW eher skeptisch zum Zusammenschluss der beiden Uhrenkonzerne Asuag und SSIH – die traditionsreiche Schweizer Uhrenindustrie steckt in Nöten. Dass aus dem neuen Gebilde der Weltkonzern Swatch Group hervorgehen wird, lässt sich nicht erahnen.

09 | Zur Vollansicht » Die Römischen Verträge werden am 25. März 1957 unterschrieben, von Belgien, (West-)Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden. FuW berichtet am 29. März eher skeptisch darüber, wie seither häufig über EWG, EG oder EU.

10 | Der Schweizerische Bankverein und die Schweizerische Bankgesellschaft fusionieren zu UBS, wie in FuW am 10. Dezember 1997 zu lesen ist. Wilde Marktgerüchte, die in diese Richtung weisen, kursieren bereits seit einigen Tagen, doch die Bestätigung bleibt dennoch eine Sensation für den Finanzplatz Schweiz.

11 | Der Zusammenschluss der Basler mit der Zürcher Grossbank zu einer noch grösseren Bank gibt in der Folge viel zu schreiben und zu lesen. Das ist elf Jahre später nicht anders, doch der Grundton ist nun wesentlich besorgter: Nicht von Hoffnung auf Aufbruch ist die Rede, sondern von Angst vor dem Abbruch. Am 18. Oktober 2008 schreibt FuW über das absolut Unerhörte: Die Schweizerische Nationalbank und die Eidgenossenschaft müssen UBS retten – «too big to fail» ist seither allgemeines Sprachgut.

12 | FuW spricht am 9. März 1996 mit Sandoz-Chef Marc Moret, der treibenden Kraft der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz. Daraus entsteht der Pharmagigant Novartis – von «Basler Chemie» ist seitdem korrekterweise nicht mehr die Rede. In der Pharma die schweizerische Lösung, in der Elektro- und Automationstechnik die europäische: Die grosse Konsolidierung findet 1987 statt.

13 | Zur Vollansicht » Am 12. August berichtet FuW von der Fusion der schwedischen Asea mit der altehrwürdigen Brown Boveri in Baden, der BBC. Die neue ABB gerät nach der Jahrtausendwende in existenzielle Schwierigkeiten und muss saniert werden.