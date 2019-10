Die Bilder der Woche

06 | Von den originalen sechs leben heute noch fünf. Chapman starb kurz vor dem 20. Jubiläum der Gruppe. Er litt jahrelang an Alkoholismus und Nikotinsucht, was schlussendlich zu seinem Tod führte. John Cleese ist ein renommierter Autor wie auch Eric Idle. Michael Palin wurde am 1. Januar 2000 von der britischen Königin Elisabeth II. zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Gilliam ist als Filmregisseur tätig und produzierte unter anderem «The Zero Theorem» mit Christoph Waltz und Matt Damon.