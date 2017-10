01 | Die grösste Beere der Welt: Obwohl man Kürbisse in den Läden meist beim Gemüse findet, handelt es sich bei den herbstlichen Verwandlungskünstlern streng genommen um Beerenobst. Kürbisse gibt es in verschiedensten Formen und Farben. Die meisten davon eignen sich wunderbar zum Verzehr, einige Sorten, die sogenannten Zierkürbisse, sollte man jedoch nicht essen. Die ausdrücklich als Zierkürbis angepriesenen Sorten, erfreuen zwar das Auge, bilden aber kaum Fruchtfleisch aus, schmecken bitter oder enthalten gar giftige Stoffe.

02 | Wie in keiner anderen Jahreszeit finden im Herbst in der Natur dramatische Veränderungsprozesse statt. Auf den Gipfeln der Berge liegt der erste Schnee, und aus den unterschiedlichsten Grüntönen wird ein einzigartiger Farbenteppich aus gelben, roten, goldenen und braunen Blättern. Daraus entstehen die bezaubernden Landschaftsbilder, wie hier, am Silsersee bei der Halbinsel Chaste mit Blick auf den Piz da la Margna. Für viele Wanderinnen und Wanderer gehören Herbstwanderungen zu den absoluten Höhepunkten im Jahr.

03 | Herbstzeit ist Kastanienzeit: Dieses Bild wurde Anfang Oktober in Ascona am Kastanienfest aufgenommen. Bei dem Herbstfest werden über 2000 kg Kastanien von den «Maronatt» über dem Feuer geröstet, und die Marktstände bieten viele verschiedene aus Kastanien hergestellte Köstlichkeiten an, wie Marmelade, Honig, Kuchen und unzählige Produkte aus der Region.

04 | Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der in den Schweizer Alpen Hirsch, Reh, Gämse (im Bild) und Wildschwein geschossen werden. Das Fleisch, der eben genannten Tiere gehört hierzulande mit zu den beliebtesten. So wundert es nicht, dass alle gut bürgerlichen Schweizer Restaurants in diesen Wochen ihre Wildsaison gestartet haben. Sei es Hirschpfeffer oder Rehgeschnetzeltes mit Spätzli, Rotkraut und glasierten Kastanien. Bei diesen Gerichten läuft einem bereits beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen.

05 | Auch 2017 wird für die Winzer in zwiespältiger Erinnerung bleiben. Einerseits ist die Ernte wie in den vorangegangenen Jahren mager ausgefallen, trotzdem ist wiederum mit hochqualitativen Weinen zu rechnen. Der Frost im April hat seine Spuren hinterlassen. Insbesondere im Wallis, wo etwas mehr als tausend Hektaren – rund ein Viertel der gesamten Rebfläche im Wallis – zerstört wurden.