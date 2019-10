Die Bilder der Woche

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Diese Frage stellen sich dieses Wochenende wohl viele. Die angenehmen spätsommerlichen Temperaturen laden noch einmal in die Berge ein, bevor diese in den nächsten Monaten mit Schnee bedeckt sein werden. Los geht's nach draussen, um noch einmal eine Abendstimmung, wie im Bild am Lägh da Cavloc in der Nähe des Malojapasses, zu bewundern.

