01 | Ein Ferkel rennt während der Viehschau durch die Arena. In der Schweiz sind vor allem zwei Rassen verbreitet: Das Edelschwein und das veredelte Landschwein. Schweine gelten weltweit als eine der wichtigsten Fleischlieferanten. Pro Jahr werden in der Schweiz rund 190'000 Tonnen verkaufsfertiges Schweinefleisch gegessen, was ein pro Kopf Konsum von rund 23 kg im Jahr ausmacht. Mastschweine erreichen ihr Schlachtgewicht mit etwa fünf Monaten.