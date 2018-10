Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sein Wahlversprechen gehalten. Seit Mitte dieser Woche ist in Kanada Cannabis nicht mehr nur für Patienten per Rezept erhältlich, sondern kann wie Tabak und Alkohol im Detailhandelsgeschäft gekauft werden. Mit der Legalisierung werden weltweit rund 110 Millionen Menschen gesetzmässig Zugang zur Droge haben, sowohl für medizinische Zwecke, als auch für den Freizeitkonsum. Dies entspricht gerade mal 1% der Weltbevölkerung. Die Zahl verdeutlicht, wie enorm das Marktpotenzial ist, falls es zu mehr Legalisierungen kommt. Es ist aber noch immer ein Ahornblatt, das die kanadische Flagge ziert und nicht wie auf diesem Exemplar ein Hanfblatt.

