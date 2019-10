Die Bilder der Woche

Auch als der neue kalte Krieg bekannt: Die Proteste in Hongkong haben über die letzten Monate hinweg für viel Berichterstattung gesorgt. Ursprünglich widersetzte sich das Hongkonger Volk gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Auch die Weltwirtschaft ist vom Konflikt betroffen. Die Polizeigewalt – einige Demonstranten sind ums Leben gekommen – steht heftig in der Kritik.

Der Präsident von Ecuador, Moreno, musste Subventionen für Treibstoff streichen, um die Anforderungen des IWF erfüllen zu können. Aufgrund dessen brachen in Ecuador bürgerkriegsähnliche Zustände aus. Die Proteste in Quito forderten Tote und Verletzte.

