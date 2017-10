«Under One Sky»: Eine Verschmelzung von Malerei und Bildhauerei. In einer Zeit voller Konflikte möchte der Künstler Stephan Marr mit dieser Skulptur daran erinnern, dass wir unabhängig von Rasse, Nationalität und Religion alles Menschen unter dem selben Himmel sind.

