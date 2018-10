Die Bilder der Woche

Spaghetti alla Puttanesca Ein köstliches Last-Minute-Rezept, sehr häufig zubereitet in Neapel und Süditalien, im Sommer, wenn die Tomaten unglaublich lecker sind und das Wetter zu heiss, um lange Stunden in der Küche zu verbringen. Im Grunde eine reichhaltigere Version von Spaghetti al Pomodoro, enthält Puttanesca Kapern, Oregano und köstliche schwarze Gaeta-Oliven, die dem Gericht seinen einzigartigen und herzhaften Geschmack verleihen. Zu den moderneren Rezepten gehören auch Sardellen und Chili. Der kuriose Name, ein italienisches Wort für Prostituierte, soll sich auf die Tatsache beziehen, dass es ein beliebtes Gericht in neapolitanischen Bordellen war.

