02 | Am 2. November wird nicht nur an die Verstorbenen gedacht. Nein, viele Mexikaner wollen in der Nacht des Dia de los Muertos so nah wie möglich bei ihren Liebsten sein. Dafür bringen sie Speis und Trank ans Grab, dazu wird musiziert und getanzt. Nach dem Abendmahl nutzen einige die Gelegenheit und schlafen direkt auf dem Friedhof, für die anderen beginnt bereits das Warten auf den nächsten Tag der Toten.