Obwarzanki sind eine traditionelle Krakauer Backspezialität. Die Geschichte des Gebäcks reicht weit ins Mittelalter zurück: Erstmalige schriftliche Erwähnung findet es in einem Dokument des polnischen Königs Władysław II. Jagiełło im Jahr 1394. Heute ist das ringförmige Brotgebäck in ganz Polen beliebt und wird traditionellerweise mit Salz, Mohn oder Sesam bestreut. Doch Obwarzanki sind nicht die einzige Krakauer Backware, die sich einer grossen Beliebtheit erfreut. So soll auch der Bajgiel – besser bekannt als Bagel – seinen Ursprung in der zweitgrössten Stadt Polens haben. Im 17. Jahrhundert sollen jüdische Bäcker das kreisförmige Hefegebäck erfunden haben. Jüdische Immigranten brachten den Bagel Ende des 19. Jahrhunderts nach Nordamerika, weshalb er heute als typisch amerikanisch gilt.

01 | Obwarzanki sind eine traditionelle Krakauer Backspezialität. Die Geschichte des Gebäcks reicht weit ins Mittelalter zurück: Erstmalige schriftliche Erwähnung findet es in einem Dokument des polnischen Königs Władysław II. Jagiełło im Jahr 1394. Heute ist das ringförmige Brotgebäck in ganz Polen beliebt und wird traditionellerweise mit Salz, Mohn oder Sesam bestreut. Doch Obwarzanki sind nicht die einzige Krakauer Backware, die sich einer grossen Beliebtheit erfreut. So soll auch der Bajgiel – besser bekannt als Bagel – seinen Ursprung in der zweitgrössten Stadt Polens haben. Im 17. Jahrhundert sollen jüdische Bäcker das kreisförmige Hefegebäck erfunden haben. Jüdische Immigranten brachten den Bagel Ende des 19. Jahrhunderts nach Nordamerika, weshalb er heute als typisch amerikanisch gilt.