In Kalifornien kämpft die Feuerwehr gegen einen heftigen Waldbrand. Zehntausende Menschen mussten fliehen. Zu dramatischen Szenen kommt es in der Kleinstadt Paradise (Bild).

Sharice Davids ist Anwältin, frühere Martial-Arts-Kämpferin und neben Deb Haaland die erste Frau indigener Abstammung im Kongress. In ihrem traditionell eher konservativen Heimatstaat Kansas lebt die 38-Jährige offen lesbisch. Bei der Wahl hat sie den Republikaner Kevin Yoder hinter sich gelassen.

Das Siegerfoto der PR-Bild Award 2018 in der Kategorie Social Media: «Minipig Rudi wieder gesund.» Das Siegerbild zeigt ein Minischwein namens Rudi, das aufgrund einer Erkrankung an die Universitätsklinik für Schweine überwiesen und dort wieder gesund gepflegt wurde.

