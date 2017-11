01 | Ein schweres Unwetter am Mittelmeer führte zu grossflächigen Überschwemmungen in Teilen Griechenlands. Mandra, eine Kleinstadt westlich von Athen, hat es am härtesten getroffen. Laut Angaben der Lokalbehörden sind fast alle Häuser der Region durch die Schlammmassen beschädigt. Beim mediterranen Hurrikan sind fünfzehn Personen ums Leben gekommen. Weitere siebzehn Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

02 | Touristen gehen vor den Karyatiden-Statuen des Erechtheion-Tempels auf der Akropolis: Trotz Schuldenkrise und Flüchtlingsproblemen zieht Griechenland immer mehr Urlauber an. 27,8 Mio. Touristen waren es im vergangenen Jahr, in diesem Jahr soll die Zahl noch mindestens um eine halbe Million steigen. Die Tourismusbranche erwirtschaftet mittlerweile fast 19% des griechischen Bruttoinlandprodukts.

03 | Noch lange bevor der Brexit Realität wurde, sorgte ein anderer möglicher EU-Austritt für Gesprächsstoff. Griechenland war 2015 kurz davor, die Europäische Union zu verlassen. Bis heute hat sich das südeuropäische Land unter kräftiger Mithilfe über Wasser und in der Währungsunion halten können. In diesen Wochen stellt Hellas die Weichen für die Zeit nach dem Kreditprogramm von EU und IWF, das im kommenden Jahr endet.

04 | Als wäre die Eurokrise nicht schon genug, war Griechenland auch in der Flüchtlingskrise mittendrin statt nur dabei. Von den Flüchtlingsströmen völlig überfordert war vor allem die Touristeninsel Kos. Die kleine Insel mit rund 300'000 Einwohnern war wortwörtlich überfüllt. Jede Nacht kamen unzählige Flüchtlingsboote mit erschöpften Flüchtlingen an. Bilder gingen um die Welt, die den Tourismus auf der Insel regelrecht einbrechen liessen. Die Hotellerie und Gastronomie hatten gemäss eigenen Angaben bis zu 50% weniger Gäste. Heute, zwei Jahre später, hat sich die Situation auf Kos wieder deutlich verbessert. Es geht wieder in Richtung Normalität.

05 | Dem «griechischen Wein» widmete Udo Jürgens Mitte der Siebzigerjahre einen seiner besten Songs. Richtig gut waren die hellenischen Tropfen damals jedoch nicht – was zwangsläufig dazu führte, dass sie gegenüber der Konkurrenz aus Spanien, Frankreich und Italien an Terrain einbüssten. Inzwischen scheinen sich die Griechen allerdings wieder auf ihre alten Fertigkeiten zu besinnen und den internationalen Markt mit qualitativ hochstehenden Weinen zu beliefern – auch wenn diese Renaissance bislang noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. In diesem Sinne: «Schenk' nochmal ein!»