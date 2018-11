Neue Superhelden Geboren 1922 als Stanley Martin Lieber in Manhattan, New York, hat Stan Lee seit den 60-er Jahren Comics in den USA revolutioniert. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht: Er hat Marvel Comics von einer kleinen Verlagsabteilung zu einem grossen Multimedia-Unternehmen aufgebaut. 2009 wurde Marvel für vier Mrd.$ von Disney übernommen.

Der Schöpfer von Spiderman Spiderman ist wohl die bekannteste Figur von Stan Lee. Der Superheld mit den Spinnenkräften ist zum ersten Mal 1962 in einem Comic Heft aufgetreten. Seit damals hat er einige Veränderungen und Neuauflagen erfahren. An der Kinokasse haben die Spiderman-Filme laut dem Branchendienst Box Office Mojo weltweit bislang 4,8 Mrd.$ eingespielt.

