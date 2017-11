Die Bilder der Woche

01 | Die «ARA San Juan» befand sich auf dem Weg von Ushuaia in Feuerland, am südlichen Zipfel des südamerikanischen Kontinents, nach Mar del Plata, als es gegen 10.31 Uhr Ortszeit unmittelbar nach der letzten Funkverbindung, an der vermuteten Position der «ARA San Juan», zu einer Explosion gekommen sein soll. «Das registrierte Ereignis war anormal, einzig, kurz, gewaltig und nicht nuklearen Ursprungs», sagte Marinesprecher Enrique Balbi. Das ungewöhnliche Geräusch, ist nach Meinung von Experten nicht zwingend von einer Explosion. Eine andere Erklärung wäre, dass das U-Boot zu tief getaucht und unter Wasser gebrochen ist. So oder so, kamen schwere Vorwürfe auf. Die Marine habe Informationen verheimlicht und mit Verspätung weitergegeben. Zudem habe das U-Boot bereits 2014 eine Panne auf hoher See erlitten.

02 | Die wohl berühmteste Geschichte ist die der «Titanic»: Es ist das Jahr 1912. Die «Titanic», das grösste Schiff der Welt bricht zu ihrer Jungfernfahrt auf. Am 10. April 1912 sticht sie in Southampton in See, ihr Ziel ist New York. Die «Titanic» gilt als unsinkbar, 2223 Menschen sind an Bord des Luxusliners. Nach vier Tagen geschieht das Unfassbare: Sie rammt in voller Fahrt einen Eisberg und sinkt. Es gibt viel zu wenig Rettungsboote, die vorhandenen bieten nur 1200 Menschen Platz. Doch viele der Boote werden nicht einmal voll besetzt. Das Wasser des Nordatlantiks ist eiskalt. Bereits zwei Stunden und vierzig Minuten nach der Kollision geht die Titanic unter. Das nächste Schiff jedoch, das britische Passagierschiff «Carpathia» ist zum Unglückszeitpunkt 93 Kilometer entfernt, die Hilfe kommt zu spät. Etwa 1500 Menschen kommen ums Leben.

03 | Diese Tragödie haben die meisten wahrscheinlich noch gut vor Augen. Das italienische Kreuzfahrtschiff «Costa Concordia» fuhr im Januar 2012 einen fahrlässigen Kurs dicht unter Land nahe der Insel Giglio und lief auf einen der Insel vorgelagerten Felsen auf, wobei der Rumpf über fast 70 Meter Länge aufgerissen wurde. Das Schiff kenterte anschliessend in Küstennähe, die Backbordseite sowie die Aufbauten des Schiffes ragten noch aus dem Wasser. 32 Menschen wurden bei dem Unglück getötet. An Bord hatten sich zum Unglückszeitpunkt etwa 4200 Menschen befunden. Einige Passagiere ertranken oder starben an einem Herzinfarkt, nachdem sie in Panik ins Wasser gesprungen waren. Der Kapitän Francesco Schettino verliess vorzeitig das Schiff. Am 11. Februar 2015 wurde er zu sechzehn Jahren Haft verurteilt.

04 | Das Bild hat sich in unseren Köpfen eingeprägt: ein Schlauchboot, und darin sitzen Dutzende, wenn nicht Hunderte Flüchtlinge. Nur durch ein Wunder ist es überhaupt möglich, auf diese Art und Weise das europäische Festland zu erreichen. Das Risiko, das diese Menschen eingehen, ist gewaltig. Davon zeugt die Zahl der vermissten Personen, die wohl für immer unauffindbar bleiben. Ob die Schliessung der Mittelmeerroute, wie sie Italien in diesem Sommer durchgesetzt hat, dieses gravierende Problem löst, ist höchst fraglich.

05 | Zu einem schlimmen U-Boot-Vorfall kam es vor wenigen Jahren in Indien. Tage bevor ein dieselelektrisches U-Boot der indischen Marine auf Patrouille gehen sollte explodierte es und sank im Hafen auf den Grund. Dabei kamen achtzehn Menschen ums Leben. Bei der folgenden Unfalluntersuchung kam hervor, dass am frühen Morgen des 14. August 2013 während der Nachtschicht wegen der geladenen Munition ein Feuer an Bord ausbrach. Folge davon war eine schwere Explosion, die den Druckkörper des Bootes beschädigte. So drang Wasser in den Rumpf ein, und das U-Boot verschwand von der Wasseroberfläche.