Die Bilder der Woche

Das Aufblasen der Riesenballons, die bis zu fünf oder sechs Stockwerke hoch sein können, ist sehr teuer. Jeder Ballon in der Thanksgiving-Parade benötigt 300'000 bis 700'000 Kubikfuss Helium. Das Auffüllen kostet daher im Minimum 510'000 $.

