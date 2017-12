Die Bilder der Woche

An der Zürcher Bahnhofstrasse herrscht seit vergangener Woche Weihnachtsstimmung. Die offizielle Beleuchtung der Stadt Zürich mit dem Namen «Lucy» geniesst hohes Ansehen. Seit 2010 funkelt sie und erscheint wie eine zum Greifen nahe Sternendecke. Die grösste Stadt der Schweiz lädt in der Vorweihnachtszeit aber auch mit ihren vielen Märkten zum Verweilen ein. Ob im Wienachtsdorf am Bellevue, am Christkindlimarkt im Hauptbahnhof oder an den Märkten im Niederdorf bzw. an der Europaallee, in der grössten Stadt der Schweiz ist auch kurz vor Weihnachten für jeden Geschmack etwas dabei.

01 | An der Zürcher Bahnhofstrasse herrscht seit vergangener Woche Weihnachtsstimmung. Die offizielle Beleuchtung der Stadt Zürich mit dem Namen «Lucy» geniesst hohes Ansehen. Seit 2010 funkelt sie und erscheint wie eine zum Greifen nahe Sternendecke. Die grösste Stadt der Schweiz lädt in der Vorweihnachtszeit aber auch mit ihren vielen Märkten zum Verweilen ein. Ob im Wienachtsdorf am Bellevue, am Christkindlimarkt im Hauptbahnhof oder an den Märkten im Niederdorf bzw. an der Europaallee, in der grössten Stadt der Schweiz ist auch kurz vor Weihnachten für jeden Geschmack etwas dabei.

03 | Seit Mittwoch leuchtet der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center zwischen Fifth und Sixth Avenue wieder. Seit mehr als acht Jahrzehnten läutet er in New York die Festtage ein. Das Anzünden der Lichter ist zu einem richtigen Event geworden, das jährlich Zehntausende von Zuschauern anlockt. Die Menschen in den Strassen rund um das Gebäude warten teils stundenlang, um das Spektakel zu verfolgen. Der wohl berühmteste Weihnachtsbaum der Welt steht noch bis zum 7. Januar.