Die Bilder der Woche

01 | Dieser Weihnachtsbaum sorgte in Rom in der letztjährigen Vorweihnachtszeit für Kopfschütteln. Nicht nur Einheimische, auch Touristen hielten ihn für nicht imposant und weihnachtlich genug, um an einem solch wichtigen Platz, direkt vor dem Kapitol, stehen zu dürfen. Die Römer gaben dem Baum in ihrem Dialekt den Übernamen «Spelacchio». Übersetzt wird es am passendsten mit «der räudige oder unansehnliche Baum». Einen weiteren Fauxpas durfte sich die Stadtregierung daher nicht leisten. Deshalb ging sie mit Netflix in diesem Sommer einen knapp 400'000 € schweren Sponsoringdeal ein. Der Weihnachtsbaum soll mit Kugeln mit Motiven von Serienhelden behangen werden und ab nächstem Samstag, 8. Dezember, mitten auf der Piazza Venezia stehen. Doch nachdem die Stadtregierung Roms in jüngster Vergangenheit bereits Sponsoringrechte für das Kolosseum sowie für andere Attraktionen verkauft hat, scheint dies ein weiterer verzweifelter Versuch, an etwas Geld zu kommen. Dementsprechend steigt der Unmut unter der Bevölkerung.