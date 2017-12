Vielfältig und äusserst beliebt – das lässt sich über die italienische Küche zweifelsfrei sagen. Ob jetzt aber Pasta beliebter ist als Pizza oder doch das Tiramisù das beste Gericht Italiens ist, bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Doch ehrlich gesagt, können Sie sich eine Reise nach Italien vorstellen, ohne eine Pizza zu essen? Wohl kaum. Insbesondere bei einem Städtetrip nach Neapel ist es schier unmöglich, einer Pizza aus dem Weg zu gehen. Denn dort behaupten sie, dass sie nirgends besser schmeckt. Unrecht haben sie wohl nicht, denn die Kunst der neapolitanischen Pizzaioli wird von Generation zu Generation weitergegeben. Über 3000 Pizzaioli sind am Fusse des Vesuvs tätig und machen so Neapel zur Heimatstadt der Pizza. Seit dieser Woche gehört die Kunst des Pizzabackens zu den immateriellen Kulturerben. Buon appetito!

01 | Vielfältig und äusserst beliebt – das lässt sich über die italienische Küche zweifelsfrei sagen. Ob jetzt aber Pasta beliebter ist als Pizza oder doch das Tiramisù das beste Gericht Italiens ist, bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Doch ehrlich gesagt, können Sie sich eine Reise nach Italien vorstellen, ohne eine Pizza zu essen? Wohl kaum. Insbesondere bei einem Städtetrip nach Neapel ist es schier unmöglich, einer Pizza aus dem Weg zu gehen. Denn dort behaupten sie, dass sie nirgends besser schmeckt. Unrecht haben sie wohl nicht, denn die Kunst der neapolitanischen Pizzaioli wird von Generation zu Generation weitergegeben. Über 3000 Pizzaioli sind am Fusse des Vesuvs tätig und machen so Neapel zur Heimatstadt der Pizza. Seit dieser Woche gehört die Kunst des Pizzabackens zu den immateriellen Kulturerben. Buon appetito!

Die Schweiz hat diese Woche ihren zweiten Eintrag in der Liste der Unesco erhalten. Nach dem Winzerfest in Vevey (Fête des Vignerons), wurde dieses Jahr mit der Basler Fasnacht eine weitere Schweizer Tradition aufgenommen. Sie sei vergleichbar mit einem «riesigen Satire-Magazin», begründet die Unesco die Aufnahme. Zudem trägt die Fasnacht zum sozialen Zusammenhalt bei, fördert Toleranz durch Gesellschaftskritik und trägt auch zur Wahrung des lokalen Dialekts bei. Der nächste «Morgestraich», der die Basler Fasnacht einläutet, startet im kommenden Jahr am 19. Februar, wie immer am Montag nach Aschermittwoch.

02 | Die Schweiz hat diese Woche ihren zweiten Eintrag in der Liste der Unesco erhalten. Nach dem Winzerfest in Vevey (Fête des Vignerons), wurde dieses Jahr mit der Basler Fasnacht eine weitere Schweizer Tradition aufgenommen. Sie sei vergleichbar mit einem «riesigen Satire-Magazin», begründet die Unesco die Aufnahme. Zudem trägt die Fasnacht zum sozialen Zusammenhalt bei, fördert Toleranz durch Gesellschaftskritik und trägt auch zur Wahrung des lokalen Dialekts bei. Der nächste «Morgestraich», der die Basler Fasnacht einläutet, startet im kommenden Jahr am 19. Februar, wie immer am Montag nach Aschermittwoch.

Die Tradition des Orgelbaus in Deutschland hat es auch erst diese Woche auf die Liste der Unesco geschafft. Seit dem Mittelalter hat der Bau im nördlichen Nachbarland eine bedeutende Rolle. Heute gibt es dort rund 50'000 Orgeln, 400 Orgelbaubetriebe und Zehntausende Organisten. Ausserdem haben die deutschen den wohl bedeutendsten Orgelkomponisten in ihren Reihen – Johann Sebastian Bach (1685–1750). Zu Lebzeiten genoss er einen ausgezeichneten Ruf als Orgelgutachter und wurde bei zahlreichen Neu- und umbauten hinzugezogen. Seine unzähligen Orgelwerke werden heute weltweit gespielt.

04 | Die Tradition des Orgelbaus in Deutschland hat es auch erst diese Woche auf die Liste der Unesco geschafft. Seit dem Mittelalter hat der Bau im nördlichen Nachbarland eine bedeutende Rolle. Heute gibt es dort rund 50'000 Orgeln, 400 Orgelbaubetriebe und Zehntausende Organisten. Ausserdem haben die deutschen den wohl bedeutendsten Orgelkomponisten in ihren Reihen – Johann Sebastian Bach (1685–1750). Zu Lebzeiten genoss er einen ausgezeichneten Ruf als Orgelgutachter und wurde bei zahlreichen Neu- und umbauten hinzugezogen. Seine unzähligen Orgelwerke werden heute weltweit gespielt.

Seit 2009 steht das Neujahrsfest Nouruz, das in Ländern wie dem Iran, Afghanistan und Indien gefeiert wird, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Das Fest markiert in diesen Regionen jeweils zwischen dem 19. und 21. März den Start ins neue Jahr. Die Zählung des neuen Jahres richtet sich im Iran als Land des indo-iranischen Kulturkreises nach dem Sonnenkalender. Neben dem Herbstfest Mehrgan gehört das Neujahrsfest zu den ältesten traditionellen Festen der zentralasiatischen Region und des indischen Subkontinents.

05 | Seit 2009 steht das Neujahrsfest Nouruz, das in Ländern wie dem Iran, Afghanistan und Indien gefeiert wird, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Das Fest markiert in diesen Regionen jeweils zwischen dem 19. und 21. März den Start ins neue Jahr. Die Zählung des neuen Jahres richtet sich im Iran als Land des indo-iranischen Kulturkreises nach dem Sonnenkalender. Neben dem Herbstfest Mehrgan gehört das Neujahrsfest zu den ältesten traditionellen Festen der zentralasiatischen Region und des indischen Subkontinents.