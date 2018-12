01 | Ein Weihnachtsmann posiert im Meer im Rahmen des jährlichen «World Santa Claus Congress» in der Nähe von Kopenhagen in Dänemark. Die Veranstaltung umfasst eine Parade, eine Weihnachtsgala und einen «Santa Workshop», bei dem die Teilnehmer Ideen austauschen und über ihre Arbeit als Weihnachtshelfer sprechen. Am Ende des Kongresses wird ein «Ehren-Weihnachtsmann des Jahres» ausgewählt.

02 | Rund zweihundert Samichläuse fahren auf ihrer Harley Davidson durch die Strassen Ponte Tresas. In der ganzen Schweiz versammeln sich jedes Jahr um den 6. Dezember herum Motorradbegeisterte, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

03 | In den Niederlanden sorgt eine Samichlaus-Tradition in den letzten Jahren für heftige Debatten: Der «Zwarte Piet» («Schwarzer Peter»), der dem «Sinterklaas» seit dem 19. Jahrhundert zur Seite steht, sieht sich vermehrt mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Im Zentrum der Kritik steht das sogenannte «Blackfacing», wobei sich weisse Darsteller schwarze Gesichter aufmalen, die an kolonialistisch geprägte Karikaturen schwarzer Menschen erinnern.

04 | Um die zweihundert Weihnachtsmänner und -frauen fahren mit ihren Gondeln durch den Canal Grande in Venedig. Nicht nur deswegen lohnt sich ein Besuch in der Adventszeit: So ist das sonst überfüllte italienische Städtchen im Dezember verhältnismässig ruhig.

05 | Eine Person, die als Krampus verkleidet ist, tritt während Krampus-Show in Serfaus, Tirol (Österreich) auf. Mehrere Tausend Menschen besuchten die Parade von siebenundzwanzig Künstlergruppen aus Österreich, Südtirol und Italien. Der Krampus oder Bartl ist eine folkloristische Figur, in Begleitung des heiligen Nikolaus, die in der Weihnachtszeit Kinder, die sich schlecht benommen haben, bestraft.