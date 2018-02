01 | Es treten an: Die New England Patriots als Titelverteidiger und die Philadelphia Eagles. Die Patriots gelten als klare Favoriten. Sie haben bereits fünf Mal den Titel geholt und stehen zum achten Mal im Finalspiel der American-Football-Profiliga National Football League (NFL). Die Philadelphia Eagles stecken in der Rolle des Aussenseiters. Die Mannschaft nahm in ihrer Geschichte erst drei Mal am Super Bowl teil, konnte aber noch nie gewinnen.