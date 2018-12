01 | Um den Berg am Ende des Mattertals im Kanton Wallis zu beschreiben, bedarf es vieler Adjektive. Imposant, eindrucksvoll, majestätisch sind nur wenige, die zum 4478 Meter hohen Berg passen. Um das Sujet der Schweiz schlechthin und den wohl auch am meisten fotografierten Berg der Erde ranken sich viele Geschichten, Dramen und einiges an unnützem Wissen. So wird zum Beispiel an Italiens Schulen gelehrt, dass der Cervino – das Matterhorn – zu den höchsten Bergspitzen auf italienischem Terrain gehört. Doch da irren sich die Italiener, nur die Südwand befindet isch auf ihrem Staatsgebiet. Die Spitze liegt knapp auf Schweizer Hoheitsgebiet.