01 | Die neue Bahn auf den Stoos bewältigt eine Steigung von 110% und ist damit die steilste Standseilbahn Europas. Die Gelmerbahn im Berner Haslital muss ihren Titel damit abgeben. Noch steiler ist weltweit nur noch die australische «Katoomba» mit einer Steigung von 130%.

02 | Schneesportler geniessen die ersten Abfahrten bei perfekten Schnee- und Pistenverhältnissen im Skigebiet Parsenn in Davos.

Skiferien ohne Sessellift? Heute unvorstellbar! Doch das war nicht immer so. Erst im Juli 1944 nahm der erste Sessellift Europas am Jochpass den Betrieb auf. Heute verkehren insgesamt 345 Sessellifte in den diversen Skigebieten der Schweiz.

03 | Der Bau der Vierer-Kuppel-Sesselbahn der Nandro Bergbahnen AG in Savognin im Kanton Graubünden aufgenommen am 8. Oktober 1987.

Zur Eröffnung der Bahn liess sich die Nandro-Bergbahnen AG etwas ganz Besonderes einfallen: das internationale Drillingstreffen in Savognin. Zur Verwirrung der Gäste wurden allerdings auch Vierlinge eingeladen. Den Höhepunkt der Veranstaltung war ein Drillings- und Vierlingsslalom.

04 | Das Gefühl da oben ist einzigartig. Die Jungfraubahn bringt Bahnreisende von der kleinen Scheidegg durch Eiger und Mönch auf das Jungfraujoch, wo sich die höchste Eisenbahnstation Europas befindet.

Am 3. August 1811 erreichten die Gebrüder Johann Rudolf und Hieronymus Meyer als Erste den Gipfel der Jungfrau. Dieser Erfolg löste in Europa eine grosse Faszination und Euphorie für den Berg aus. Auch der Wunsch nach einer Bahn, die Passagiere an den Gipfel der Jungfrau befördert, wurde dadurch stärker. Im August 1912 wurde dieser Wunsch Realität: Die Jungfraubahn wurde eröffnet.