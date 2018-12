Die Bilder des Jahres

01 | Januar: Nur eine Handvoll amerikanischer Präsidenten betrat je Schweizer Boden. Donald Trump tat es 2018 und wird es auch im kommenden Jahr tun. Zu Beginn des ablaufenden Jahres war Trump der aufsehenerregendste Gast des 48. World Economic Forum im bündnerischen Davos. Nach seinem Treffen mit Bundesrat Alain Berset stellte er in seiner Abschlussrede die wirtschaftlichen Qualitäten seines Landes in den Vordergrund und lud Unternehmer dazu ein, Investitionen in den USA zu tätigen.

02 | Februar: Der zweite Monat des Jahres stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele in Pyeongchang. Die Schweizer Delegation hat dabei so erfolgreich abgeschnitten wie noch nie. Fünf Gold-, sechs Silber-, vier Bronzemedaillen sowie sechsundzwanzig Diplome sprechen für sich. Im Ski Alpin sorgten gleich mehrere Athleten für Furore. So zum Beispiel der grossgewachsene Ramon Zenhäusern vom Skiclub Bürchen, der sowohl im Slalom als auch im Teamevent reüssieren konnte. Völlig unverhofft kehrte er mit einer Gold- und einer Silbermedaille nach Visp zurück, wo er von Hunderten Wallisern empfangen wurde.

03 | März: Eine junge Costa Ricanerin trägt an einer Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen ein Kostüm der Fernsehsendung «The Handmaid's Tale». Die Serie, die auf dem dystopischen Roman der kanadischen Autorin Margaret Atwood basiert, handelt vom totalitären, christlichen, patriarchalischen Staat Gilead, in dem Frauen brutaler Unterdrückung ausgesetzt sind. Feministische Bewegungen wie #MeToo wiesen wiederholt auf den beunruhigenden Aktualitätsbezug von «The Handmaid's Tale» hin.

04 | April: Nord- und Südkorea sind sich dieses Jahr deutlich näher gekommen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un besuchte Ende April erstmals das südliche Nachbarland. Beide Lager berichteten von «guten Gesprächen» und so kam es im Verlaufe des Jahres zu weiteren Treffen. Zu sagen, dass die beiden Länder dem Frieden nahe stehen, ist keine Utopie mehr.

05 | Mai: Prinz Harry und Meghan Markle haben sich im Mai das Ja-Wort gegeben. Rund zwei Milliarden Zuschauer verfolgten die für das britische Königshaus unkonventionelle Hochzeitsfeier an den TV-Geräten. Vor Ort, in Gegenwart von Queen Elizabeth (92) und Prinz Philip (96), der rechtzeitig von einer Hüftoperation genesen war, sowie den Angehörigen des Königshauses Windsor und sechshundert geladenen Gästen mischten sich altehrwürdige Klänge von Elgar, Schubert und Bach mit stürmischen Gospelchorälen und dem Soul-Klassiker «Stand By Me».