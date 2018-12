Bilder des Jahres

Juli: Der französische Nationaltorhüter Hugo Lloris hält den Pokal der Fussballweltmeisterschaft in die Luft. Mit einem 4:2 gegen Kroatien sicherten sich «Les Bleus» den Sieg im wohl wichtigsten Turnier der Nationalmannschaften. Obwohl die französische Mannschaft bereits seit der Erstausführung 1930 an der Weltmeisterschaft dabei ist, konnte sie den Titel erst zum zweiten Mal für sich gewinnen. Der letzte Sieg war übrigens ein Heimspiel: Am 12. Juli 1998 gewannen die Franzosen im Stade de France in Paris das Finalspiel gegen Brasilien 3:0.

01 | Juli: Der französische Nationaltorhüter Hugo Lloris hält den Pokal der Fussballweltmeisterschaft in die Luft. Mit einem 4:2 gegen Kroatien sicherten sich «Les Bleus» den Sieg im wohl wichtigsten Turnier der Nationalmannschaften. Obwohl die französische Mannschaft bereits seit der Erstausführung 1930 an der Weltmeisterschaft dabei ist, konnte sie den Titel erst zum zweiten Mal für sich gewinnen. Der letzte Sieg war übrigens ein Heimspiel: Am 12. Juli 1998 gewannen die Franzosen im Stade de France in Paris das Finalspiel gegen Brasilien 3:0.