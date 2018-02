An den Olympischen Spielen in Pyeongchang gibt es sechs neue Disziplinen, in denen erstmals Medaillen vergeben werden. Unter anderem spielt die Schweiz im Mixed-Curling um die Olympia-Ehre. Je ein Mann und eine Frau bilden ein Team. Die Regeln sind dieselben wie beim gewöhnlichen Curling. Allerdings gibt es nur fünf Steine pro End statt acht, und das Spiel endet bereits nach acht statt zehn Ends.

01 | An den Olympischen Spielen in Pyeongchang gibt es sechs neue Disziplinen, in denen erstmals Medaillen vergeben werden. Unter anderem spielt die Schweiz im Mixed-Curling um die Olympia-Ehre. Je ein Mann und eine Frau bilden ein Team. Die Regeln sind dieselben wie beim gewöhnlichen Curling. Allerdings gibt es nur fünf Steine pro End statt acht, und das Spiel endet bereits nach acht statt zehn Ends.