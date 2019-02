Die Bilder der Woche

Die Geschichte der Familie Knie begann bereits 1803 in Innsbruck, als sich der Medizinstudent Friedrich Knie in die Kunstreiterin Wilma verliebte. Die Liebe zerbrach, doch Herz und Seele haben sich dem Artistenleben verschrieben. Nun gehört der Zirkus zu den traditionsreichsten und führenden Unternehmen Europas in dieser Branche. Zum Konzern gehören nebst dem Zirkus Knie auch das Winterquartier und Knies Kinderzoo in Rapperswil.

Seit 1919 zieht der Zirkus Knie quer durchs Land. In den wichtigsten Städten der Schweiz macht er Halt. Doch was schenkt man einem Zirkus zum hundertsten Geburtstag? Natürlich ein neues Zelt. Finanziert wurde es durch Crowdfunding: Knapp fünfhundert Personen und Firmen haben dem Zirkus ein neues Chapiteau gespendet.

