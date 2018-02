Die Bilder der Woche

Wir wechseln vom Jahr des Hahns in das Jahr des Hundes. Die chinesischen Sternzeichen bewegen sich in einem 12-Jahres-Zyklus. Jedes Jahr gehört zu einem Tier. Die Tiere wurden in zwei Kategorien eingeteilt - Yin und Yang - je nachdem, ob sie eine ungerade oder gerade Anzahl von Krallen, Zehen oder Hufen haben. Neben Hahn und Hund gibt es noch: Ochse, Pferd, Ziege, Schwein, Ratte, Tiger, Hase, Drache, Schlange und Affe.

01 | Wir wechseln vom Jahr des Hahns in das Jahr des Hundes. Die chinesischen Sternzeichen bewegen sich in einem 12-Jahres-Zyklus. Jedes Jahr gehört zu einem Tier. Die Tiere wurden in zwei Kategorien eingeteilt - Yin und Yang - je nachdem, ob sie eine ungerade oder gerade Anzahl von Krallen, Zehen oder Hufen haben. Neben Hahn und Hund gibt es noch: Ochse, Pferd, Ziege, Schwein, Ratte, Tiger, Hase, Drache, Schlange und Affe.