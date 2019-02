Die Bilder der Woche

04 | Politik: Nicht nur in den Vereinigten Staaten sorgt ein Haushaltsplan für gehöriges Chaos. Das spanische Parlament hat den Entwurf des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zum Haushalt abgelehnt. Von den 350 Abgeordneten stimmten 191 dagegen. Der spanische Ministerpräsident Sánchez muss somit im Parlament wohl Neuwahlen ausrufen.

05 | Sport: Im schwedischen Åre sind noch bis am Sonntag die Ski-Alpin-Weltmeisterschaften im Gange. Mit dem Slalom der Frauen am Samstag und dem der Männer am Sonntag stehen noch zwei Rennen auf dem Programm. Für die Schweiz ist es mit vier gewonnenen Medaillen bislang eine ganz ordentliche Weltmeisterschaft. An die sieben Edelmetalle, die in St. Moritz 2017 gewonnen wurden, kommt die Schweiz aber wohl kaum heran. Die meistgenannten Favoriten für die Goldmedaillen kommen nämlich für beide Rennen aus anderen Ländern. Bei den Damen ist dies die Amerikanerin Mikaela Shiffrin und bei den Herren der Österreicher Marcel Hirscher. Hopp Schwiiz!

06 | Gesellschaft: Der Klimaschutz ist derzeit in aller Munde. Eine Stadt, die seit jeher versucht ihre Emissionen so tief wie möglich zu halten, ist die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Bis 2025 will sie die erste CO 2 -neutrale Hauptstadt Europas werden. Multifunktionale Gebäude sollen dazu verhelfen. Ein solches Gebäude steht beispielsweise im Norden der Stadt. Eine Müllverbrennungsanlage dient dort seit kurzem auch als grüne Skipiste. Noch sind nicht alle Pisten eröffnet. Frühestens im April werden den Skifans aber eine schwarze, eine rote und eine blaue Piste zur Verfügung stehen. Die Unterlage fühlt sich dem CEO des Betreibers zufolge an wie harter Schnee. Skifahren kann man auf dem «Copenhill» zu jeder Jahreszeit, denn anders als in Hallen mit Kunstschnee wird hier im Freien gefahren, auf dem laut den Initianten höchsten künstlichen Freiluftskihügel der Welt.

Sechs Kategorien – sechs Bilder In dieser Ausgabe lassen wir die vergangene Woche mit Bildern aus sechs verschiedenen Kategorien Revue passieren. Was ist Überraschendes geschehen, was hat sich in dieser Woche gejährt und was tut sich in der Gesellschaft? Lesen Sie selbst nach und klicken Sie sich durch die Galerie.

Die Nachricht kam nicht unerwartet. Airbus gibt sein Grossraumflugzeug A380 wegen mangelnder Aufträge auf. Seinen Jungfernflug hatte der Superjumbo im April 2005. Lange galt er als die «Zukunft des Langstreckenreisens», auch weil knapp tausend Passagiere drin Platz haben. Allerdings sorgte der A380 schnell für Negativschlagzeilen. Verspätete Auslieferungen waren an der Tagesordnung. Nun, am 14. Februar 2019, kündigt der europäische Flugzeugbauer also das Ende einer Ära an. Die Meldung lässt Anleger aufhorchen. Die Aktien haben am Donnerstag deutlich zugelegt.