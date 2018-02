Matteo Salvini ist Journalist und Parteichef der Lega Nord. Der 44-Jährige trug massgeblich zur fremdenfeindlichen Ausrichtung der Partei bei. Er schlug eine Rassentrennung von Einwanderern und Italienern in Eisenbahnwagen vor, sprach sich zur Bekämpfung illegaler Einwanderung für die Wiedereinführung eines Straftatbestandes aus und ist grosser Gegner des Euros, den er als «kriminelle Währung» bezeichnet.

Der ehemalige Komiker und Entertainer Beppe Grillo ist Parteivorsitzender der Protestbewegung Movimento 5 Stelle (abgekürzt M5S). Sein Schaffen gilt als kontrovers. Das Anprangern von Korruption der politischen Elite erntet Applaus, während seine kritischen Äusserungen zur EU auf heftige Kritik im In- und Ausland stossen. Doch Grillo ist nicht der Spitzenkandidat.

Spitzenkandidat der europaskeptischen und populistischen Partei M5S ist Luigi Di Maio. Nachdem er das Jurastudium abgebrochen hatte und als Computerreparateur und Platzanweiser jobbte, zog er bei den Wahlen 2013 als absoluter Politneuling ins Parlament. Mit einunddreissig Jahren wäre er der jüngste Regierungschef in Italiens Geschichte.

