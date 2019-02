Überraschung: Wurden Sie wegen Ihrer Frisur schon einmal diskriminiert? In New York ist man seit dieser Woche von Gesetzes wegen dagegen geschützt. Insbesondere Afrikaner hatten mit Vorurteilen zu kämpfen. Die Menschenrechtskommission der Stadt hat nun reagiert und neue Richtlinien veröffentlicht. Betroffene können nun Klage einreichen, sollten sie am Arbeitsplatz wegen einer Frisur, Haarfarbe usw. benachteiligt werden. Zu einem öffentlichen Diskurs kam es gemäss einem Bericht der «New York Times», weil sich Mitarbeiter einer medizinischen Einrichtung und einer Wohltätigkeitsorganisation über Vorgaben ihrer Arbeitgeber zu ihren Frisuren beschwert hatten.

Es ist keine unbedeutende Geldstrafe, die diese Woche über die Schweizer Grossbank UBS verhängt wurde (lesen Sie hier mehr) . Allerdings ist sie nicht das einzige Unternehmen, das diese Woche in Konflikt mit einem Gericht geraten ist. Gegen Daimler ist ein Bussgeldverfahren eröffnet worden. Wegen vermutetem Betrug bei Dieselautos ist der deutsche Autokonzern in die Kritik geraten. Die Höhe eines möglichen Bussgeldes ist noch nicht abschätzbar.

Sport: Zu Beginn dieser Woche stand die Formel 1 im Mittelpunkt der Sportwelt. Die zehn Rennställe stellten die Fahrzeuge und Fahrer vor, die ab März auf den Strecken dieser Welt ihre Runde drehen. Nicht mehr Teil dieser Sportart ist der Name Sauber. Statt wie bislang «Alfa Romeo Sauber F1 Team» heisst das Hinwiler Team ab der neuen Saison «Alfa Romeo Racing». Im Bild der neue Alfa-Romeo-C38 mit Kimi Räikkönen im Cockpit. An diesem Freitag feierte übrigens die österreichische Legende Niki Lauda seinen siebzigsten Geburtstag. In diesem Sinne singen wir den allseits beliebten Après-Ski-Klassiker: «Wie heisst die Mutter von Niki Lauda? Mama Laudaaa.»

