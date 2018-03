01 | Am Vorabend von Purim wie auch am Feiertag selbst wird im Gottesdienst in der Synagoge die Geschichte Esters vollständig vorgetragen. Diese Lesung ist eine der sieben Pflichten an Purim. Dabei kann es ziemlich laut werden. Denn jedes Mal, wenn beim Lesen der Name Haman fällt, versuchen die Anwesenden so viel Lärm wie möglich zu machen. Sie klappern mit Rasseln, stampfen mit den Füssen oder klopfen auf den Tisch. Denn Haman ist ein Abkömmling von Amalek, der als Erster die Juden auf ihrem Weg von Ägypten ins gelobte Land angegriffen hatte. Und Amaleks Name gilt es nach dem Befehl Gottes zu löschen.