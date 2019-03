Am Mittwoch teilte Nestlé mit, dass mehr Top-Jobs von Frauen besetzt werden sollen. Der Nahrungsmittelkonzern setzt sich dafür erstmals eine konkrete Quote. Bis 2022 sollen dreissig Prozent der obersten zweihundert Führungskräfte weiblich sein.

01 | Am Mittwoch teilte Nestlé mit, dass mehr Top-Jobs von Frauen besetzt werden sollen. Der Nahrungsmittelkonzern setzt sich dafür erstmals eine konkrete Quote. Bis 2022 sollen dreissig Prozent der obersten zweihundert Führungskräfte weiblich sein.

Endlich eine Protagonistin im Marveluniversum: In Captain Marvel kämpft Carol Danvers (gespielt von Brie Larson) alias Ms. Marvel gegen das Böse.

02 | Endlich eine Protagonistin im Marveluniversum: In Captain Marvel kämpft Carol Danvers (gespielt von Brie Larson) alias Ms. Marvel gegen das Böse.

Nur in sechs Ländern der Welt haben Frauen und Männer die gleichen Arbeitsrechte. Auf dieses Ergebnis kommt die «World Bank Group» . Es handelt sich um Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland, Luxemburg und Schweden.