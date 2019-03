Überraschung: Die Ukraine bleibt dem diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Israel fern. Der Sängerin Maruv (im Bild) wird ihr Auftritt am Contest von Mitte Mai wegen Auftritten auf russischem Boden verwehrt. Mit ihrem Song «Siren» hätte sie für ihr Land den dritten Contestsieg der Geschichte einfahren sollen. Dass die Ukraine in einen politischen Eklat rund um den ESC verwickelt ist, ist nichts Neues. Vor zwei Jahren war die Ukraine in der Rolle der Gastgeberin und verwehrte der russischen Kandidatin Julia Samoilowa die Einreise, weil diese wenige Jahre zuvor auf der Halbinsel Krim ein Konzert gegeben hatte. Neben der Ukraine wird dieses Jahr auch Bulgarien nicht am Eurovision Song Contest antreten.

01 | Überraschung: Die Ukraine bleibt dem diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Israel fern. Der Sängerin Maruv (im Bild) wird ihr Auftritt am Contest von Mitte Mai wegen Auftritten auf russischem Boden verwehrt. Mit ihrem Song «Siren» hätte sie für ihr Land den dritten Contestsieg der Geschichte einfahren sollen. Dass die Ukraine in einen politischen Eklat rund um den ESC verwickelt ist, ist nichts Neues. Vor zwei Jahren war die Ukraine in der Rolle der Gastgeberin und verwehrte der russischen Kandidatin Julia Samoilowa die Einreise, weil diese wenige Jahre zuvor auf der Halbinsel Krim ein Konzert gegeben hatte. Neben der Ukraine wird dieses Jahr auch Bulgarien nicht am Eurovision Song Contest antreten.