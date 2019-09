Nr. 9: Wu-Tang Clan Enter The Wu-Tang (36 Chambers) 1993 erschien das Debütalbum des Clans. Das Album galt als Meilenstein in der Hip-Hop-Szene. Ein klassisches Gangsta-Rap-Album, geprägt von alten Kung-Fu-Filmen.

Nr. 7: Missy Elliott Supa Dupa Fly Missy Elliott, auch bekannt als Misdemeanor, legte den Weg frei für alle später kommenden weiblichen Rapperinnen. Ihr erstes Studioalbum, welches 1997 erschien, prägte die Hip-Hop-Szene mit Liedern wie «The Rain» und «Beep Me 911». Allein in den Vereinigten Staaten verkaufte sie über 16 Mio. Tonträger. Im August dieses Jahres veröffentlichte sie nach Jahren wieder eine EP «Iconology».

Nr. 6: Eminem The Slim Shady LP Anfangs hatte es der weisse Rapper gar nicht leicht, sich in einer schwarz dominierten Industrie zu etablieren. Mit Hilfe von Dr. Dre wurde er zum bekanntesten Rapper aller Zeiten. Sein erstes Album, welches von einem Wunschmord an seine damalige Frau handelte, verursachte harsche Kritik. Jedoch ist es, musikalisch betrachtet, eine sehr gut gelungene LP.

