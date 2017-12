Bilder der Woche im Jahresrückblick

01 | Januar: Barack Obama wischt sich während seiner Ansprache am McCormick-Platz in Chicago die Tränen aus dem Gesicht. Der US-Politiker blickt in seiner Abschiedsrede am 10. Januar auf acht Jahre Präsidentschaft zurück. Am 20. Januar hat er das höchste politische Amt der Vereinigten Staaten an Donald Trump abgegeben.

02 | Februar: Inmitten der faszinierenden Oberengadiner Seenregion fahren die weltbesten Skifahrerinnen und Skifahrer um Gold, Silber oder Bronze. Die Schweizer Athleten holen sieben Medaillen und machen so die Weltmeisterschaft in St. Moritz zu Schweizer Festspielen. Es ist dies die beste Bilanz der Schweiz seit der Weltmeisterschaft 1989 in Vail (USA).

03 | März: Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich entschlossen, die enge Beziehung zwischen den USA und Deutschland weiterzuführen. Bei ihrem Besuch im Weissen Haus wird jedoch klar, dass sich das Verhältnis deutlich abgekühlt hat. Als die Kanzlerin dem frisch vereidigten US-Präsidenten den Handschlag anbietet, ignoriert er die Geste.

04 | April: Emmanuel Macron küsst seine Frau Brigitte, bevor er in seiner Rede am 23. April im Rahmen der französischen Präsidentschaftswahl seine Unterstützer adressiert. Mit rund 65% der Stimmen gewann Macron deutlich gegen Marine Le Pen, die lange als Favoritin galt. Die Niederlage der populistischen Front-National-Politikerin wurde von vielen als Sieg einer EU-freundlichen Aussenpolitik interpretiert.

05 | Mai: Der 22. Mai soll als düsterer Tag in die Geschichte Manchesters eingehen. Das Selbstmordattentat nach dem Konzert der amerikanischen Sängerin Ariana Grande, das zahlreiche (teils minderjährige) Verletzte und Todesopfer gefordert hat, erschüttert ganz Europa. Doch die Bevölkerung Manchesters zeigt sich stark: Erst kürzlich hat die Queen in ihrer Weihnachtsrede die ausserordentliche Solidarität in der Zeit nach dem Attentat gelobt.

06 | Juni: Rauch steigt auf von einem gewaltigen Brand in einem Sozialblock im Londoner Stadtteil Kensington. Das Feuer war in einem Kühlschrank ausgebrochen und konnte sich wegen Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften bei der Fassadenverkleidung über das 24-stöckige Gebäude ausbreiten. Das Unglück hat 71 Menschen das Leben gekostet.

07 | Juli: Roger Federer hat es schon wieder geschafft: Am 16. Juli holt sich der Schweizer Tennisstar im Final gegen den Kroaten Marin Cilic ohne Satzverlust seinen achten Wimbledon-Sieg. Damit ist er nicht nur Rekordsieger der All England Championships, sondern mit 35 Jahren auch der bislang älteste Gewinner des Turniers.

08 | August: Ein Mann schreitet am 10. August mit erhobenen Händen durch eine Tränengaswolke im Kawangware Slum in Nairobi, Kenia. Demonstranten protestierten nach den Präsidentschaftswahlen vom 8. August gegen die mutmassliche Wahlmanipulation zugunsten Uhuru Kenyattas, der seit 2013 das Präsidentenamt innehat. Die Wahl wurde im September für ungültig erklärt, der Oppositionskandidat Raila Odinga hat sich allerdings kurz vor der Wahlwiederholung zurückgezogen, weshalb Kenyatta im Endeffekt mit 98% der Stimmen gewählt worden ist.

09 | September: Nachdem Hurrikan «Irma» über die Dominikanische Republik und Haiti hinweggefegt ist, trifft er auf das US-Festland. Dort erreicht er Geschwindigkeiten von 215 km pro Stunde. «Irma» folgte kurz nach Hurrikan «Harvey» und schnitt abermals Millionen Haushalte vom Stromnetz ab.

10 | Oktober: Mehr als ein Dutzend Lauffeuer brennt im Oktober die Wälder und die Städte Nordkaliforniens nieder. Über 20'000 Menschen müssen evakuiert werden, viele sind bei ihrer Rückkehr obdachlos. Die diesjährigen Brände, die als schlimmste Naturkatastrophe gelten, die den US-Bundesstaat jemals getroffen hat, führen Meteorologen paradoxerweise auf die verhältnismässig geringe Trockenheit im Frühjahr zurück.

11 | November: Polnische Nationalisten marschieren am 11. November mit Fackeln in den Händen durch die Innenstadt Warschaus. Anlass dazu gibt der polnische Unabhängigkeitstag, der seit 1937 zelebriert wird und der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 gedenkt. Seit einigen Jahren werden die Feierlichkeiten allerdings von gewaltsamen Ausschreitungen rechtsradikaler Nationalisten überschattet, die sich in Strassenschlachten mit der polnischen Polizei verwickeln.

12 | Dezember: Ein als Weihnachtsmann verkleideter Schwimmer wagt den Sprung ins kühle Wasser am Hafen Barcelonas. Anlass dazu gibt das traditionelle Weihnachtsschwimmen, das am 25. Dezember 2017 zum hundertachten Mal durchgeführt wurde. In neun verschiedenen Schwimmkategorien treten dabei bis zu 450 Hobbyschwimmer gegeneinander an.