Die Bitcoin-Lotterie

Vor kurzem wurde mir vorgeschlagen, meine eigene Special Purpose Acquisition Company (Spac) zu gründen. Sie würde es mir ermöglichen, finanzielle Zusagen von Anlegern zu sichern, in der Erwartung, dass ich irgendwann ein vielversprechendes Geschäft erwerben werde, das eine Publikumsöffnung vermeiden will. Als ich mir diese neue Rolle vorstellte, überlegte ich, dass ich gleich zweifach der Mode folgen könnte, wenn ich zugleich im Feld der Kryptowährungen aktiv würde. Es fehlt nicht an Schlagzeilen dazu, wie schnell man dort reich werden kann. Warum also nicht mitmachen?

Als erfahrener Teilnehmer an den Finanzmärkten lehnte ich die Einladung ab. Die zunehmende Beliebtheit von Spac und Kryptowährungen scheint nicht deren eigene Stärken zu spiegeln, sondern vielmehr die aktuellen Exzesse – den Bullenmarkt für Aktien, die Niedrigstzinsen, die politisch getriebene Rally in einem Jahr der Covid-Lockdowns.

In einigen Fällen ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, mit Spac eine hohe Rendite anzustreben. Der Umstand jedoch, dass so viele dieser Vehikel gegründet werden, weckt Bedenken hinsichtlich der Risiken in den zugrundeliegenden Märkten.

Gründe für die Attraktivität

Was das Phänomen der Kryptowährung betrifft, habe ich versucht, aufgeschlossen zu bleiben, aber der Ökonom in mir hat Mühe, den Sinn darin zu erkennen. Ich verstehe gewiss die gängigen Beschwerden über die wichtigsten Fiat-Währungen. Während meiner Karriere als Devisenhandelsanalyst stellte ich oft fest, dass es viel einfacher war, eine bestimmte Währung nicht zu mögen, als eine offensichtlich attraktiv zu finden.

Ich kann mich noch gut an meine Überlegungen im Vorfeld der Einführung des Euros erinnern. Der Zusammenschluss einzelner europäischer Volkswirtschaften unter einer gemeinsamen Währung würde einen wichtigen Pfeiler der geldpolitischen Zurückhaltung beseitigen – die gefürchtete Deutsche Bundesbank; das würde Risiken für den globalen Devisenmarkt mit sich bringen. Diese Sorge veranlasste mich (für kurze Zeit), auf Gold zu setzen. Als dann 1999 der Euro eingeführt wurde, hatte ich mich von seiner Attraktivität überzeugt und meine Ansicht geändert (was sich in den ersten Jahren als Fehler herausstellte, doch auf lange Sicht nicht).

Ebenso habe ich den Überblick über all die Papiere verloren, die ich über die vermeintliche Unhaltbarkeit der amerikanischen Zahlungsbilanz und den bevorstehenden Verfall des Dollars geschrieben und gelesen habe. Diese Warnungen (und ähnliche über Japans langjähriges Experiment der lockeren Geldpolitik) müssen sich noch bestätigen. Doch angesichts all dieser Belege kann ich sehen, weshalb Bitcoin, die moderne Version von Gold, und seine vielen Konkurrenten so aufregend sind. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen man der Zentralbank oft nicht trauen oder wo man nicht in Fremdwährung investieren kann, ist die Möglichkeit, Ersparnisse in einer digitalen Währung anzulegen, offensichtlich einladend.

Zu volatil

Aus den gleichen Erwägungen wird seit langem die Schaffung einer neuen Weltwährung diskutiert – oder aber die Aufwertung des Reservevermögens des Internationalen Währungsfonds, der Sonderziehungsrechte, um einige der bspw. mit dem Dollar, dem Euro, dem Yen und dem Pfund verbundenen Exzesse zu dämpfen. China wiederum hat bereits eine digitale Zentralbankwährung eingeführt, um den Grundstein für ein neues, stabileres globales Währungssystem zu legen.

Diese Innovationen unterscheiden sich jedoch grundlegend von einer Kryptowährung wie Bitcoin. Die Lehrbuchmeinung lautet, dass eine Währung, um glaubwürdig zu sein, als Tauschmittel, Wertspeicher und Rechnungseinheit dienen muss. Es ist schwer zu erkennen, wie eine Kryptowährung alle drei Bedingungen jederzeit erfüllen kann. Einige Kryptowährungen haben zwar gezeigt, dass sie einzelne dieser Funktionen manchmal wahrnehmen können, doch der Kurs von Bitcoin, der wichtigsten Kryptowährung, ist so volatil, dass es kaum vorstellbar ist, dass Bitcoin zuverlässig als Wertspeicher bzw. Tauschmittel fungieren wird.

Zudem liegt diesen drei Funktionen die wichtige Rolle der Geldpolitik zugrunde. Das Währungsmanagement ist ein wichtiges makroökonomisches Instrument zur Politikgestaltung. Warum sollten wir diese Funktion einer anonymen oder amorphen Kraft wie einem dezentralen Hauptbuch (Ledger) überlassen, besonders einem, das das gesamte Währungsangebot begrenzt und so eine fortwährende Volatilität garantiert?

Ähnlich wie Wachstumsaktien

Auf jeden Fall wird es interessant sein zu sehen, was mit den Kryptowährungen passiert, wenn die Zentralbanken endlich anfangen, die Zinsen zu erhöhen, nachdem sie jahrelang eine ultralockere Geldpolitik betrieben haben. Wir haben bereits beobachtet, dass der Preis von Bitcoin dazu neigt, in Risk-off-Episoden stark zu fallen, wenn sich die Märkte plötzlich in sichere Anlagen bewegen. In dieser Hinsicht zeigt er das gleiche Verhalten wie viele Wachstumsaktien und andere hoch spekulative Anlagen.

Vor ein paar Jahren erwog ich, Bitcoin zu kaufen, als der Preis binnen etwa zwei Monaten von 18’000 unter 8000 $ gefallen war. Man sagte mir voraus, dass der Kurs innerhalb von zwei Jahren über 50’000 $ steigen werde – was er auch tat. Letztlich entschied ich mich dagegen, weil ich bereits erhebliche Risikopositionen hielt mit Investments in Jungunternehmen, die zumindest einen offensichtlichen Zweck erfüllten. Doch sogar wenn ich auf Bitcoin gesetzt hätte, wäre mir klar gewesen, dass es sich dabei nur um eine spekulative Wette handelte, nicht um eine Wette auf die Zukunft des Geldsystems.

Spekulative Wetten zahlen sich natürlich manchmal aus, und ich gratuliere denjenigen, die sich früh auf Bitcoin gestürzt haben. Aber ich würde ihnen den gleichen Ratschlag geben, den ich auch einem Lottogewinner geben würde: Lassen Sie sich den Geldsegen nicht zu Kopf steigen.

