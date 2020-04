Die bittere Pille hilft

Besonders für die Kleinaktionäre ist es ein schwerer Schlag. Ein Unternehmen nach dem anderen streicht oder reduziert die sicher geglaubte Dividende für 2019. Nicht nur das eigene Depot, sondern auch die Performance der Pensionskassen und der privaten Vorsorge leiden zumindest kurzfristig darunter. Der Akzeptanz nicht gerade förderlich ist die oft ungenügende Reaktion der Unternehmen, was die Entlohnung des Top-Managements betrifft. So ist das nur schwer zu schlucken.

Dann gibt es aber auch die anderen Stimmen; diejenigen, die von den Unternehmen eine viel weitgehendere Beschneidung der Ausschüttung fordern. Als Prinzip ist immer wieder die Regel zu hören: Wer Kurzarbeit einführt, darf auch keine Dividende ausschütten, egal ob für 2019 oder 2020. Das ist per se zwar keine schlechte Leitlinie, doch ich halte mich bei solchen Verallgemeinerungen lieber an unser Staatssekretariat für Wirtschaft.

Das Seco stellt klar, dass der einzige Zweck der Kurzarbeitsentschädigung darin besteht, die Arbeitslosigkeit der Mitarbeiter zu verhindern. Somit sei diese Leistung für die Arbeitnehmer und nicht als finanzielle Unterstützung für Unternehmen gedacht. Ein Unternehmen sei deshalb keineswegs verpflichtet, die Dividende bei Kurzarbeit auszusetzen.

Nicht verpflichtet ja, doch was ist der richtige Entscheid? Soll sich ein Unternehmen einfach an die Vorschriften halten oder gibt es übergeordnete Verhaltensregeln? Über allem thront die Frage, wie es dem Betrieb geht, wie es um die Liquidität steht, wie stark die Bilanz ist und wie gross die Gefahr ist, ohne Massnahmen in grobe Schwierigkeiten zu geraten.

Die gegenwärtige Lage darf man nicht verharmlosen. Viele Unternehmen befinden sich in der schwierigsten Phase ihrer Geschichte. Es geht schlichtweg ums Überleben. Für Valora (VALN 160.6 1.26%), Flughafen Zürich (FHZN 122.7 8.3%), Calida (CALN 29.8 -0.33%), Bossard (BOSN 117 4.28%) oder Komax (KOMN 144.1 3.59%) wäre eine volle Ausschüttung fahrlässig gewesen. Sie hätten riskiert, das Geld mit einer teuren Kapitalerhöhung wieder zurückholen zu müssen. Das würde sich auch im Aktienkurs niederschlagen. Das gilt auch für diejenigen Unternehmen, die weiterhin krampfhaft an ihren Dividendenplänen festhalten – aus Angst vor einer Abstrafung an der Börse.

Als eines der wenigen SMI-Unternehmen hat am Freitag Swatch Group (UHR 198.55 2.98%) eine Dividendenkürzung angekündigt, und zwar um 30%. Man habe sich für ein umsichtiges Vorgehen mit den finanziellen Mitteln der Gesellschaft entschieden. Gleichzeitig wird eine Reduktion der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von 30% angekündigt. Ein Vorgehen mit Fingerspitzengefühl, das auch die Börse goutiert. Swatch Group dürfte zwar nicht so schnell in einen Liquiditätsengpass geraten wie beispielsweise Dufry (DUFN 27.15 10.19%), doch das Unternehmen ist hart getroffen und der Zeitpunkt einer Erholung steht in den Sternen.

Die Zahl der Unternehmen, die in der Schweiz ihre Dividende gekürzt haben, ist im internationalen Vergleich niedrig. Das spricht einerseits für die solide Form unserer Wirtschaft, andererseits ist es eine Folge der geringen Einflussnahme der Behörden bzw. der Politik. Diese Zurückhaltung ist richtig. Die Anordnung von oben ist selten die passende Strategie.

Schon jetzt ist klar, dass sich die Aktionäre für 2020 mit ganz anderen Dividendenzahlungen werden zufriedengeben müssen. Vielen Unternehmen wird der Entscheid, ob trotz Kurzarbeit eine Dividende auszuschütten ist, ohnehin abgenommen. Gewinnbeteiligung setzt immer auch einen Gewinn voraus.

Ich bin davon überzeugt, dass Aktionäre von Gesellschaften, die jetzt ihre Dividende gestrichen haben, langfristig – auch was den Kursverlauf angeht – besser fahren, wenn sie die bittere Pille schlucken. Denn nur bei einer vollständigen Genesung werden die Unternehmen auch an der Börse ihren Weg finden.