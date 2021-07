Die BKW aufspalten wäre richtig

Die BKW gilt als Vorzeigeunternehmen – in der Schweiz und ganz bestimmt im Kanton Bern. Die ehemals zwar solide, aber träge Bernische Kraftwerke AG hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, zu einem dynamischen und erfolgreichen internationalen Energie- und Infrastrukturunternehmen mit modernem Auftritt. Heute ist die BKW ein breit aufgestelltes Unternehmen, das in den Bereichen Energieproduktion, Bau, Betrieb und Unterhalt von Energienetzen sowie in den Geschäftsfeldern Gebäudetechnik, Engineering, Verkehr und Telekommunikation operiert. Auch geografisch hat sich das Unternehmen diversifiziert. Die BKW ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Norwegen tätig. So weit, so gut.

Zum Autor Christoph A. Schaltegger ist Professor für politische Ökonomie an der Universität Luzern.

Die BKW ist allerdings nicht eine normale kotierte Aktiengesellschaft, wo private Eigentümer das Marktrisiko zu tragen haben, so wie es in einer Marktwirtschaft üblich und für deren Effizienz von zentraler Bedeutung ist. Der Kanton Bern ist an der BKW mit einem Kapital- und Stimmenanteil von 52,54% beteiligt. Mit dem 2018 in Kraft getretenen Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der BKW AG wurden der Stimmen- und Kapitalanteil auf mindestens 51 und höchstens 60% gesetzlich festgelegt. Die Statuten der BKW räumen dem Kanton Bern zudem das Recht ein, bis zu zwei Mitglieder in den Verwaltungsrat abzuordnen. Das Gremium umfasst gemäss Statuten insgesamt sieben bis zehn Mitglieder. Das heisst, der Berner Steuerzahler ist am Marktrisiko der BKW ausserordentlich stark beteiligt – und dies mit geringen Einflussmöglichkeiten auf die Strategie.

Keine ideale Konstellation – besonders dann, wenn der Kanton Bern tatsächlich entschädigungspflichtig gegenüber den Minderheitsaktionären wäre, falls es zum Dissens käme. Das von den Steuerzahlern zu tragende Risiko ist ausserdem keine Kleinigkeit: Die Bilanzsumme der BKW macht über 11% des BIP des Kantons aus und über 1000% des Eigenkapitals des Kantons. Die staatliche Beteiligung an der BKW ist aus dieser Sicht ein Unding und ordnungspolitisch aus der Zeit gefallen. Wer jetzt allerdings reflexartig die vollständige Privatisierung fordert, tut dies voreilig. Warum?

Staatsbeteiligung im Netzbereich gerechtfertigt

In den einzelnen Geschäftsbereichen nimmt die BKW unterschiedliche Marktstellungen ein. Der Netzmarkt weist die höchste Marktkonzentration auf – hier hat die BKW ein Monopol –, während in der Erzeugung und im Handel von Strom mehrere, auch kleine Unternehmen tätig sind. Am weitaus stärksten fragmentiert ist der Dienstleistungsmarkt. Die staatliche Beteiligung an der BKW rechtfertigt sich aus ökonomischer Sicht im Netzbereich durchaus, weil es sich um ein natürliches Monopol handelt und weil damit die Versorgungssicherheit im Kanton Bern gewährleistet wird. Ein Rückzug des Kantons auf die Regulatorrolle könnte dieses Problem wohl nicht lösen, denn im natürlichen Monopol bestehen beim Monopolisten Anreize für opportunistisches Verhalten – also Unterinvestitionen im Netz (Hold-up-Probleme). Auch bei der Produktion lässt sich aufgrund der hohen Fixkosten und der politischen Akzeptanz von Landschaftseingriffen und Risiken, die mit den Produktionsanlagen verbunden sind, eine allfällige staatliche Beteiligung rechtfertigen. Dies gilt allerdings auf jeden Fall nicht im Dienstleistungsbereich, der sich durch einen funktionierenden Wettbewerb auszeichnet und deshalb eine staatliche Beteiligung eine Marktverzerrungsgefahr birgt.

Die Mehrheitsbeteiligung des Kantons Bern an der BKW ohne direkten Einfluss auf die Strategie ist also doppelt falsch. Falsch im Bereich des natürlichen Monopols, weil er hier zur Wahrung der Interessen der Steuerzahler das volle Durchgriffsrecht haben sollte. Ohne Zweifel auch falsch im Bereich des funktionierenden Dienstleistungsmarkts, wo er gegenüber den KMU unfaire Marktbedingungen schafft. Zusammen mit Melanie Häner argumentiere ich, dass der Kanton Bern und damit seine Steuerzahler besonders drei verschiedene Arten von Risiken mit der BKW-Beteiligung eingehen:

Too big to fail: Die BKW ist als Verteilnetzbetreiberin im Kanton Bern systemrelevant. Energieversorger werden im Expertenbericht des Bundesrats zur Too-big-to-fail-Problematik aus dem Jahr 2010 explizit erwähnt. Die Systemrelevanz ergibt sich aus dem natürlichen Monopol, das die BKW im Bereich der Verteilnetze auf dem Berner Kantonsgebiet einnimmt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Kanton Bern dieses Haftungsrisiko seiner Mehrheitsbeteiligung an den Bund abschieben könnte.

Wettbewerbsverzerrungen: Die BKW operiert in einem funktionsfähigen Dienstleistungsmarkt. Auch ohne direkte Quersubventionierung der Dienstleistungsunternehmen aus dem natürlichen Monopol ergibt sich für die BKW aufgrund der Systemrelevanz ein Wettbewerbsvorteil, der zu günstigeren Finanzierungsbedingungen und Informationsvorteilen der von der BKW beherrschten Marktteilnehmer führen kann. Diese ergeben sich wiederum aus der Too-big-to-fail-Problematik.

Beihilfe-Risiken auf den europäischen Märkten: Die BKW operiert besonders auf dem Dienstleistungsmarkt in den europäischen Nachbarländern. Dort gelten rechtlich die Beihilferichtlinien der Europäischen Union. Diese werden wesentlich strenger ausgelegt als in der Schweiz, die kein solches Verbot kennt. Es besteht das Risiko, dass die von der BKW beherrschten Unternehmen auf den europäischen Märkten als durch den Mutterkonzern BKW ungerechtfertigt bevorteilt erachtet werden. Die ungerechtfertigte Beihilfe kann wiederum aus den Finanzierungsbedingungen und den Informationsvorteilen der Too-big-to-fail-Problematik abgeleitet werden.

Haftungsrisiko auf das Systemrelevante beschränken

Der Kanton Bern als Mehrheitseigner der BKW sollte nach den Geboten der «Good Governance» diese Risiken adäquat angehen und bewirtschaften. Zurzeit findet dieses Risikomanagement vor allem über die Eigentümerstrategie, das Aufsichtskonzept und das Controllingkonzept statt. Das ist natürlich völlig ungenügend – besonders dann, wenn er im Fall eines Dissenses tatsächlich entschädigungspflichtig gegenüber den Minderheitsaktionären würde. Es stellt sich die Frage, ob eine Trennung der BKW vom Dienstleistungsgeschäft das Risikomanagement stärken könnte. Die Antwort ist ja: Die Trennung würde erlauben, dass der Kanton Bern im Bereich des natürlichen Monopols seiner treuhänderischen Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler nachkäme. Dazu gehören die Mehrheitsbeteiligung und auch das Durchgriffsrecht. Das Dienstleistungsgeschäft könnte dagegen vollständig privatisiert werden, um einen fairen Wettbewerb für die KMU zu schaffen.

Mit der Trennung vom Dienstleistungsgeschäft werden keine Kapital- und Managementkapazitäten ausserhalb des Kernbereichs, zu dem auch die systemrelevanten Verteilnetze gehören, gebunden. Das Haftungsrisiko des Kantons Bern und seiner Steuerzahler bleiben auf den systemrelevanten Bereich konzentriert. Wettbewerbsverzerrungsrisiken werden durch die Trennung vom Dienstleistungsgeschäft effektiv unterbunden. Die KMU besonders im Kanton Bern profitieren davon. Beihilfe-Risiken auf den europäischen Märkten werden durch die Trennung vom Dienstleistungsgeschäft effektiv unterbunden.

Leider hat diese naheliegende Logik sowohl Regierung und Parlament des Kantons Bern als auch die BKW nicht überzeugt. Kurzfristige Interessen dominieren die grundsätzlichen Überlegungen. Der Steuerzahler steht weiterhin voll im Risiko, ohne zweckmässige Eingriffsrechte.