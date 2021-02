SMI rettet kleinen Gewinn in den Handelsschluss

(AWP/RB) Am Donnerstag hat der SMI (SMI 10'852.91 +0.25%) mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Am besten schlugen sich der Pharmaauftragsfertiger Lonza (LONN 601.80 +1.01%), die Bauwerte Sika (SIKA 252.30 +0.96%) und Geberit (GEBN 553.80 +0.8%) sowie die Private-Equity-Boutique Partners Group (PGHN 1'119.00 +0.81%). Die Indexschwergewichte Nestlé (NESN 100.70 +0.5%) und Roche (ROG 312.65 +0.63%) beendeten den Tag in der oberen Hälfte des Tableaus. Novartis (NOVN 81.76 +0.09%) notierten knapp gehalten.

Mehrere Unternehmen haben Zahlen vorgelegt, darunter Zurich Insurance (ZURN 375.30 -1.13%), Clariant (CLN 18.73 -2.6%), Vontobel (VONN 70.40 -8.45%), Leonteq (LEON 45.55 +10.83%) und Valiant (VATN 92.20 +2.33%). Der Versicherer Zurich, bei dessen Aktien es zu Gewinnmitnahmen kam, hat 2020 wegen Corona und Naturkatastrophen deutlich weniger verdient als 2019. Er bleibt dennoch gut finanziert und verspricht den Aktionären erneut eine hohe Dividende.

Auch die Aktien von Clariant sind am unteren Ende des Bluechip-Barometers zu finden. Der Spezialchemiekonzern hat die Coronakrise 2020 ebenfalls zu spüren bekommen, wie der Umsatzrückgang zeigt. Ein guter Teil des Rückgangs ist allerdings auf Währungseffekte zurückzuführen.

Auch die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (SGSN 2'707.00 -0.59%) leiden. Schuld ist laut Händlern ein Analystenkommentar von Morgan Stanley (MS 73.34 -1.34%), in dem die Experten die Papiere auf «Equal Weight» zurückstufen und das Kursziel minimal senken.

Vontobel fallen nach einem leicht tieferen Gewinn zurück. Sie bildeten im breiten Markt das Schlusslicht. Flughafen Zürich gaben nur leicht nach, trotz schlechter Passagierzahlen vom Vorabend. Angeführt wurden die SPI-Werte von Leonteq, die mit ihrem Jahresergebnis und einer Diviendenerhöhung überzeugten. Gefragt waren auch die Biotech-Aktien Basilea (BSLN 58.60 +5.87%), die Online-Apotheke Zur Rose (ROSE 498.00 +5.29%), sowie die Technologie- und Industrie-Werte Wisekey (WIHN 1.50 +9.09%), Tornos (TOHN 5.39 +4.26%) und Kudelski (KUD 5.02 +5.02%).

Hoffnung auf US-Stimulus stützt nach wie vor

Grundsätzlich werde die Stimmung weiterhin durch die Hoffnung auf ein gewaltiges Konjunkturpaket in den USA gestützt. Zudem hat US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vorabend betont, das Fed werde die US-Wirtschaft auch weiterhin so gut es geht unterstützen. Gleichzeitig rief er eindringlich zur Unterstützung der Arbeitnehmer in der Coronakrise auf. Sowohl der Staat als auch der Privatsektor seien in der Verantwortung. Die Aussicht auf anhaltende Liquidität durch die Notenbanken halte die Anlegerstimmung hoch, meinte ein Händler.

Die Ölpreise für die Sorten Brent (Brent 61.20 +0.23%) und WTI (WTI 58.36 -0.46%) gaben am Donnerstag leicht nach. Sie bewegten sich aber weiter in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr. Gold (Gold 1'824.66 -1.02%) notierte praktisch unverändert, Silber (Silber 26.93 -0.55%) zog leicht an. Der Euro stieg zum Franken gegen 1.08 Fr., der Dollar hielt sich bei 0.89 Fr.