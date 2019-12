Die Briten haben das kleinere Übel gewählt

Das riskante Pokern von Premierminister Boris Johnson hat sich mehr als gelohnt. Der Leader der Konservativen Partei hat sein Ziel erreicht. Ende Januar nächsten Jahres wird das Vereinigte Königreich die Europäische Union (EU) definitiv verlassen. Noch vor Weihnachten will Johnson das von ihm ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU vom Parlament absegnen lassen. Das Volk, müde von den über drei Jahre andauernden Brexit-Debatten, hat sich für die einfache Lösung und den nach rechts gerückten Populisten Johnson entschieden.

Die Wählerinnen und Wähler haben Johnson eine Carte blanche erteilt, womöglich für die nächsten zehn Jahre. Es ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, wie die oppositionelle Labour-Partei bis zu den nächsten Wahlen in fünf Jahren das eindeutige Mehrheitsverhältnis auch nur annähernd ändern kann. Johnson wird deshalb in den kommenden Jahren das Land nach eigenem Gutdünken gestalten können, zumal er auch innerhalb der eigenen Partei kaum auf Widerstand stossen wird.

Johnson hat erreicht, dass die moderaten Abgeordneten der Konservativen schon gar nicht mehr zur Wahl antraten. Berücksichtigt wurden nur diejenigen Kandidaten, die sich im Vorfeld verpflichtetet hatten, den von Johnson eingeschlagenen Weg bedingungslos zu unterstützen.

Gleichzeitig hat sich die Opposition gleich in mehrfacher Hinsicht selbst geschwächt. Der schon fast absurd anmutende ultralinke Ansatz von Jeremy Corbyn war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Mit seiner Forderung, die zu Zeiten von Margaret Thatcher gestartete Privatisierung von Staatsbetrieben rückgängig zu machen, politisierte Corbyn komplett an der Wählerschaft vorbei.

Bemerkenswert ist, dass er sogar die Arbeiterklasse, bislang eine treue Labour-Wählerschaft, zu erheblichen Teilen an die Konservative Partei verloren hat. Corbyns Entscheid, Labour nicht mehr in die nächsten Wahlen 2024 zu führen, ist eine zu späte Erkenntnis. Bei dieser Wahl zwischen dem simplen rechten und dem komplizierten linken Populismus haben sich die Wählerinnen und Wähler für das kleinere Übel entschieden.

Ebenfalls ein Debakel hat die drittgrösste nationale Partei erlitten, die Liberaldemokraten. Jo Swinson führte die Partei in die Wahlen mit dem Versprechen, den Brexit zu stoppen. Diese Strategie verfing nicht. Nachdem sie gar im eigenen Wahlkreis die Wiederwahl verpasst hat, müssen nun auch die Liberaldemokraten eine neue Leaderfigur suchen.

Das politische Beben, das das Land in der Wahlnacht auf Freitag erschüttert hat, ist auch ein Ausdruck des Wandels, in dem sich das Vereinigte Königreich seit Jahren befindet. Traditionelle Wirtschaftszweige wie die Stahl-, die Eisen- oder die Kohleindustrie haben massiv an Bedeutung verloren. Damit bricht der Labour-Partei eine traditionelle Wählerschaft weg.

So haben die Konservativen in einem nie zuvor gesehenen Ausmass Sitze in einstigen Hochburgen der Opposition gewonnen. Labour dürfte es schwerfallen, sie ohne neue und überzeugende politische Rezepte in absehbarer Zeit zurückzugewinnen. Mit den Wahlen ist die politische Landkarte im Vereinigten Königreich neu gezeichnet worden.

Trotz des besten Ergebnisses der Konservativen seit Margaret Thatchers Sieg 1987 bleibt die unmittelbare Zukunft des Landes im Unklaren. Mit dem Austrittsabkommen kann Johnson nur die erste Phase des Brexit abschliessen, danach wird er mit der EU ein Freihandelsabkommen verhandeln müssen. Dafür verbleiben elf Monate. Ein Zeitrahmen, den die EU als illusorisch betrachtet.

Bislang hatte Johnson es kategorisch ausgeschlossen, diesen Zeitrahmen auszuweiten. Damit droht Ende Dezember 2020 einmal mehr ein chaotischer Austritt des Vereinigten Königreichs. Niemand weiss jedoch, welchen Plan der Premierminister wirklich verfolgt. Auch in dieser Hinsicht pokert Boris Johnson mit einem hohen Einsatz.