Die Briten zeigen, wie das Geschäft mit Schweizer Uhren läuft

Ausgerechnet die Briten machen aus dem Namen unserer Uhrenindustrie zurzeit das schlauste Geschäft. Seit dem Börsengang 2019 haben sich die Titel von Watches of Switzerland trotz des schwierigen Marktumfelds verdreifacht. In derselben Zeitspanne sind die Inhaberaktien von Swatch Group um rund 10% gefallen.

Dasselbe schwierige Marktumfeld hatte den Schweizer Online-Uhrenhändler Chronext nach eigener Aussage dazu bewogen, den für Oktober 2021 geplanten Börsengang zu verschieben. Dazu gibt es bis dato kein Update, wohl aber die Entlassung von einem Viertel der Mitarbeiter.

Watches of Switzerland dominiert in Grossbritannien und wächst in den USA praktisch konkurrenzlos. Das Trading Update des ersten Quartals am Dienstag zeigt ein Umsatzwachstum von 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Gruppe sieht zum Jahresende eine Nettoliquidität zwischen 35 und 45 Mio. £ vor. Die Kombination aus breitem Angebot, Onlineshop und prominent platzierten Luxusboutiquen macht sie zum One Stop Shop der Uhren-Hungrigen.

Luxus will Erlebnisse

«Eine Uhr kauft man nicht jeden Tag», sagt Watches-of-Switzerland-CEO Brian Duffy im Gespräch mit FuW. Deshalb ist der Service besonders wichtig, mit Boutiquen, die der Konkurrenz ästhetisch weit voraus sind. Der Apple-Shop der Uhrenwelt, sozusagen. Laut Branchenkennern müssen Bucherer und Co. nun aufholen.