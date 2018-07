Die Cobots übernehmen die Fabrik

Das erste Robotergesetz, das Science-Fiction-Kultautor Isaac Asimov 1942 niedergeschrieben hat, lautet: «Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen.» Blickt man auf die neuesten Industrie-Roboter, die an der Automatica 2018 vorgestellt wurden, so ist Asimovs Vision schon sehr nahe an der Realität. Roboter werden immer intelligenter und und können mittlerweile problemlos mit dem Menschen zusammenarbeiten. Diese smarten Maschinen werden Cobots – Collaborative Robots – genannt. Und sie bevölkern in immer grösserer Zahl die Fabrikhallen der Welt.

An der Automatica-Messe, die alle zwei Jahre in München stattfindet und vergangene Woche zu Ende ging, war die gefahrlose Interaktion von Mensch und Maschine ein dominierendes Thema. Alle, die in der Automations- oder Robotertechnik Rang und Namen haben, waren vertreten. Etwa Epson aus Japan. Sie haben ihren neuen Doppelarm-Roboter Worksense vorgestellt. Dank einer Vielzahl eingebauter Optik- und Kraftsensoren kann der Roboter autonom sehen, fühlen und arbeiten.